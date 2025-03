Mulher da região de Piracicaba fugitiva do 8/1 é presa nos EUA

Michely Paiva Alves, natural de Limeira, na RMP (Região Metropolitana de Piracicaba), está entre as quatro brasileiras presas nos Estados Unidos após tentativa de entrada ilegal no país. As detenções ocorreram em janeiro de 2025, um dia após a posse de Donald Trump como presidente dos EUA. Além de Michely, foram capturadas Raquel Souza Lopes (Joinville, SC), Rosana Maciel Gomes (Goiânia, GO) e Cristiane da Silva (Balneário Camboriú, SC).

As quatro estavam foragidas desde 2024, após participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, quando militantes invadiram e depredaram prédios públicos em Brasília. Inicialmente, elas fugiram para a Argentina, temendo extradição a pedido do STF (Supremo Tribunal Federal). Em seguida, tentaram obter refúgio político nos Estados Unidos, contando com o apoio do governo Trump, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro.