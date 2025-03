Parque aquático na região de Piracicaba abre 75 vagas de emprego

O parque aquático Thermas de São Pedro, no interior de São Paulo, está com mais de 75 vagas abertas para diferentes funções. As oportunidades incluem cargos como atendente de loja, auxiliar de limpeza, cozinheiro, guarda-vidas e segurança. As inscrições vão até sexta-feira (21).

Os contratados terão jornada de trabalho das 8h às 17h48, com escala 5x2, e início previsto para 1º de abril. Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo, mais de 18 anos e disponibilidade para atuar nos finais de semana. Experiência prévia não é exigida, pois haverá treinamento.