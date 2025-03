Com verão no fim, temperaturas começam a cair em Piracicaba

Após um verão intenso, o clima em Piracicaba vai começar a mudar e a temperatura passa a cair na cidade a partir desta semana. Com a aproximação do outono, as temperaturas começam a ficar mais amenas a partir desta terça-feira (18), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Para esta terça, a máxima será de 33ºC com previsão de chuvas a qualquer momento do dia. Na quarta-feira (19), a mínima prevista será de 21ºC e a máxima será de 32ºC, com previsão de dia nublado. Na quinta-feira (20), a mínima será de 19ºC e a máxima, 31ºC, sem previsão de chuva mas com o céu encoberto por nuvens.

Na previsão estendida de sexta-feira (21), a mínima prevista será de 19ºC e a máxima, 29ºC.