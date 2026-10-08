Dois dias antes de ser assassinada a tiros pelo ex-namorado, a universitária Lívia Berthoud, de 23 anos, deixou registrada em uma troca de mensagens a dimensão dos conflitos que marcaram o fim do relacionamento.

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A conversa, publicada nas redes sociais pela irmã da jovem, Laura Berthoud, mostra Lívia recusando uma tentativa de reconciliação e pedindo que o ex-namorado a deixasse em paz.