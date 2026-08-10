Cheia de vida, apaixonada pela família e pelos amigos e com o sonho de se tornar advogada. Assim era lembrada Lívia Berthoud, estudante de Direito da Unitau (Universidade de Taubaté), morta a tiros na manhã desta segunda-feira (10), em Pindamonhangaba.

O crime, que teria sido cometido pelo ex-companheiro, encerrou de forma trágica os planos da jovem.

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