Cheia de vida, apaixonada pela família e pelos amigos e com o sonho de se tornar advogada. Assim era lembrada Lívia Berthoud, estudante de Direito da Unitau (Universidade de Taubaté), morta a tiros na manhã desta segunda-feira (10), em Pindamonhangaba.
O crime, que teria sido cometido pelo ex-companheiro, encerrou de forma trágica os planos da jovem.
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“Como pode alguém fazer essa maldade com alguém tão cheia de vida?”, escreveu uma pessoa próxima nas redes sociais após a notícia da morte. Outras mensagens lamentaram a violência e pediram justiça para Lívia e sua família.
Quem era Lívia
Estudante de Direito, Lívia era conhecida por sua alegria e pela proximidade com familiares e amigos. A jovem mantinha uma rotina de exercícios e hábitos saudáveis e, segundo relatos publicados após a tragédia, tinha muitos planos para o futuro.
O sonho de seguir carreira na advocacia fazia parte dos projetos de Lívia. A morte da universitária provocou comoção entre pessoas que conviviam com ela e que passaram a prestar homenagens nas redes sociais.
“Que a justiça seja feita. Meus sentimentos à família”, escreveu uma das pessoas que lamentaram a morte.
Outra mensagem destacou a idade e os sonhos interrompidos pela violência: “Que tragédia, tão nova e vem um covarde e acaba com os sonhos!”.
Universitária foi perseguida antes de ser morta
Lívia foi assassinada por volta das 9h30 desta segunda-feira, na rua São Sebastião, em Pindamonhangaba.
Segundo as informações iniciais, ela teria sido perseguida por um homem apontado preliminarmente como companheiro ou ex-companheiro. Durante a fuga, a jovem foi alcançada e atingida por disparos de arma de fogo.
Lívia morreu no local.
As primeiras informações apontam que o suspeito seria o ex-marido da vítima. A relação entre os dois e os acontecimentos que antecederam o assassinato ainda serão esclarecidos pela investigação.
Suspeito tentou tirar a própria vida
Após os disparos, o homem apontado como autor do crime teria tentado tirar a própria vida. Ele foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro Municipal do Centro de Pindamonhangaba.
Até a publicação desta reportagem, ele permanecia recebendo atendimento médico.
Lívia seria filha do proprietário de uma academia localizada nas proximidades do local onde ocorreu o assassinato.
Polícia investiga possível feminicídio
A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia. A Polícia Civil de Pindamonhangaba ficará responsável pela investigação do caso.
O crime poderá ser investigado como feminicídio, caso sejam confirmados elementos que indiquem que a morte ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar ou por razões relacionadas à condição de gênero da vítima.
Até o momento, as autoridades ainda não divulgaram oficialmente todos os detalhes sobre a dinâmica do assassinato.
A investigação deverá esclarecer a relação entre Lívia e o suspeito, a motivação do crime e as circunstâncias que levaram à perseguição e aos disparos.
Homenagens
Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram a morte da universitária e destacaram a personalidade alegre de Lívia e os sonhos que foram interrompidos pela violência.
As mensagens também reforçam a expectativa de que o caso seja esclarecido e que os responsáveis sejam responsabilizados pela morte da jovem.
“Descanse em paz”, escreveu outra pessoa em uma das homenagens.