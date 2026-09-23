O homem apontado como responsável pelo assassinato da estudante de Direito Lívia Berthoud, de 23 anos, foi transferido para um hospital penitenciário. A informação foi divulgada pela irmã da vítima, Laura Berthoud, em um vídeo publicado nas redes sociais na segunda-feira (21).

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Carlos Eduardo Barbosa Vieira Leite, de 25 anos, está preso preventivamente e era mantido sob cuidados médicos desde que foi encontrado ferido após o crime.