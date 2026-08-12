Um vídeo obtido pela polícia mostra os últimos momentos de Lívia Berthoud, de 23 anos, antes de ela ser morta a tiros em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba.

Nas imagens, a universitária aparece correndo pela rua e tentando escapar do ex-namorado. Em determinado momento, ela se aproxima de um carro que passava pelo local e pede socorro. O veículo, porém, segue sem parar. Segundos depois, Lívia é atingida pelas costas. VEJA O VÍDEO

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