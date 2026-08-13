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Essas foram as últimas palavras de estudante de Direito Lívia Berthoud, de 23 anos, antes de ser morta a tiros pelo ex-namorado em Pindamonhangaba. O crime chocou o Brasil e foi filmado por uma câmera de segurança. VEJA O VÍDEO

A jovem aparece em um vídeo correndo pela rua e tentando escapar do ex-namorado, identificado como Carlos Eduardo Barbosa Vieira Leite, de 25 anos, o Cadu. Em determinado momento, ela se aproxima de um carro que passava pelo local e pede ajuda. O veículo não para. Na sequência, Lívia é atingida pelas costas.

A jovem universitária foi morta a tiros na manhã desta segunda-feira (10), no bairro Jardim Campo Alegre, em Pinda. Ela possuía uma medida protetiva contra Cadu. Após o crime, o jovem tentou tirar a própria vida -- ele, que segue hospitalizado, teve a prisão preventiva decretada. Ele escreveu o nome de Lívia com sangue.

O vídeo agora integra a investigação da Polícia Civil, que tenta reconstruir a dinâmica do crime. Segundo o material, após pedir socorro ao carro, Lívia foi alcançada e atingida por disparos pelas costas. O atirador fugiu a pé, mas foi localizado pela polícia.