O feminicídio da universitária Lívia Berthoud, de 23 anos, em Pindamonhangaba, ganhou um detalhe perturbador.

Segundo a polícia, após matar a jovem, o ex-namorado, Carlos Eduardo Barbosa Vieira Leite, de 25 anos, foi encontrado ferido no próprio apartamento, onde policiais localizaram o nome da vítima escrito com sangue no espelho do banheiro.

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