Uma mulher foi morta a tiros na manhã desta segunda-feira (10), em Pindamonhangaba. O crime aconteceu por volta das 9h30, na rua São Sebastião.

De acordo com as informações iniciais, a vítima foi identificada como Lívia Berthoud. Ela teria sido perseguida por um homem apontado preliminarmente como companheiro ou ex-companheiro.

Ainda segundo os primeiros relatos, Lívia tentou fugir, mas foi alcançada e atingida por disparos de arma de fogo. Ela morreu no local.