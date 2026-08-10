Uma mulher foi morta a tiros na manhã desta segunda-feira (10), em Pindamonhangaba. O crime aconteceu por volta das 9h30, na rua São Sebastião.
De acordo com as informações iniciais, a vítima foi identificada como Lívia Berthoud. Ela teria sido perseguida por um homem apontado preliminarmente como companheiro ou ex-companheiro.
Ainda segundo os primeiros relatos, Lívia tentou fugir, mas foi alcançada e atingida por disparos de arma de fogo. Ela morreu no local.
Após o crime, o suspeito teria tentado tirar a própria vida. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal do Centro de Pindamonhangaba, onde permanece recebendo atendimento médico.
As primeiras informações indicam que o homem seria ex-marido da vítima. A natureza da relação entre os dois e as circunstâncias que antecederam o crime ainda deverão ser esclarecidas durante a investigação.
Lívia seria filha do proprietário de uma academia localizada nas proximidades do local onde o crime aconteceu.
A Polícia Militar foi acionada e a área foi isolada para o trabalho da perícia. O caso será investigado pela Polícia Civil de Pindamonhangaba.
A ocorrência poderá ser apurada como feminicídio, caso a investigação confirme que o crime ocorreu em contexto de violência doméstica ou por razões relacionadas à condição de gênero da vítima.
Até o momento, as autoridades ainda não divulgaram oficialmente todos os detalhes sobre a dinâmica do crime e a identificação do suspeito.