A jovem universitária Lívia Berthoud foi morta a tiros na manhã desta segunda-feira (10), no bairro Jardim Campo Alegre, em Pindamonhangaba. Segundo a Polícia Militar, Lívia Berthoud foi baleada pelo ex-companheiro, contra quem já possuía uma medida protetiva.

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O crime aconteceu por volta das 9h30, pouco depois de a jovem deixar uma academia frequentada por ela e localizada próxima ao local do assassinato.