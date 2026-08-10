O homem apontado pela Polícia Civil como autor do assassinato de Lívia Berthoud, de 23 anos, foi identificado como Carlos Eduardo Barbosa Vieira Leite, de 25 anos. Ele é ex-namorado da vítima e foi preso em flagrante nesta segunda-feira (10), em Pindamonhangaba. O caso foi registrado como feminicídio.

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O crime aconteceu por volta das 9h, na rua São Sebastião, no Parque São Domingos. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo e encontraram Lívia caída ao solo, com o celular e fones de ouvido próximos ao corpo.