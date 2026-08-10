O homem apontado pela Polícia Civil como autor do assassinato de Lívia Berthoud, de 23 anos, foi identificado como Carlos Eduardo Barbosa Vieira Leite, de 25 anos. Ele é ex-namorado da vítima e foi preso em flagrante nesta segunda-feira (10), em Pindamonhangaba. O caso foi registrado como feminicídio.
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O crime aconteceu por volta das 9h, na rua São Sebastião, no Parque São Domingos. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo e encontraram Lívia caída ao solo, com o celular e fones de ouvido próximos ao corpo.
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A vítima apresentava vários ferimentos provocados por tiros. O Samu foi acionado, mas constatou a morte ainda no local. A perícia identificou aproximadamente três a quatro lesões compatíveis com disparos de arma de fogo.
Durante as primeiras diligências, familiares e testemunhas indicaram Carlos Eduardo como suspeito. A Polícia Civil registrou que ele era ex-namorado de Lívia e que a jovem já havia procurado a polícia anteriormente por violência doméstica, além de ter obtido medida protetiva de urgência.
Segundo relatos de familiares citados no boletim, o homem não aceitava o fim do relacionamento e já teria feito ameaças de morte contra a vítima.
Suspeito foi encontrado ferido dentro de apartamento
Após identificar o suspeito, policiais militares seguiram até a residência dele, em um condomínio no bairro Bela Vista. O carro utilizado por Carlos Eduardo foi encontrado estacionado em frente ao imóvel e apresentava sinais de uso recente.
Os policiais fizeram um cerco ao apartamento e tentaram convencer o suspeito a abrir a porta. Segundo o registro, ele afirmou que o imóvel estava trancado e que não possuía a chave.
Diante da gravidade da ocorrência e da informação de que ele poderia estar armado, os agentes conseguiram entrar no local e visualizaram Carlos Eduardo ferido e ensanguentado.
O boletim aponta que ele apresentava ferimentos na região da cabeça e sob o queixo, compatíveis, segundo a avaliação inicial, com um disparo de arma de fogo contra si próprio.
Ele foi contido pelos policiais e retirado do imóvel.
Revólver calibre 38 foi apreendido
Questionado sobre a arma, Carlos Eduardo teria indicado que ela estava sobre o gabinete da pia do banheiro.
No local, os policiais encontraram um revólver Taurus calibre 38, com quatro munições deflagradas. A arma foi apreendida e encaminhada para perícia.
Dentro do apartamento, a perícia também encontrou vestígios de sangue. De acordo com o boletim, o nome de Lívia estava escrito com sangue no espelho do imóvel.
Além da arma, foram apreendidos celulares, documentos, cartões bancários, roupas e outros objetos relacionados ao suspeito. O veículo dele, um Chevrolet Prisma, também foi recolhido para realização de perícia.
Suspeito está hospitalizado e sob escolta
Carlos Eduardo recebeu voz de prisão em flagrante, mas precisou ser levado ao Pronto-Socorro Municipal em razão dos ferimentos.
Segundo o boletim, ele permaneceu intubado e sem condições de prestar depoimento até a emissão do documento, na noite desta segunda-feira. O suspeito ficou internado sob escolta policial.
A prisão em flagrante foi formalizada por feminicídio. A Polícia Civil informou que as investigações continuarão para esclarecer toda a dinâmica do crime, incluindo eventual descumprimento das medidas protetivas anteriormente concedidas à vítima.
O corpo de Lívia foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Taubaté para exame necroscópico.