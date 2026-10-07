A irmã de Lívia Berthoud, de 23 anos, assassinada a tiros pelo ex-namorado em Pindamonhangaba, publicou uma série de mensagens nas redes sociais em tom crítico à posição da deputada estadual eleita Eduarda Campopiano, também de 23 anos, sobre feminicídio e violência contra a mulher.

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Laura Berthoud fez as publicações ao comentar a repercussão da morte da irmã e compartilhou textos de outras mulheres que também questionam o posicionamento de Campopiano.