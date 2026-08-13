Uma foto em que o ex-namorado aparece apontando uma arma de fogo para a própria cabeça foi feita dias antes de Lívia Berthoud, de 23 anos, ser morta a tiros em Pindamonhangaba. O crime chocou o Brasil e foi filmado por uma câmera de segurança. VEJA O VÍDEO

A foto foi feita em meio à escalada de ameaças e perseguições que a estudante de Direito enfrentava após o fim do relacionamento de quatro anos com Carlos Eduardo Barbosa Vieira Leite, de 25 anos, o Cadu.

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