“Vou te amar para sempre.”
Com palavras carregadas de amor, saudade, indignação e revolta, a irmã de Lívia Berthoud, de 23 anos, fez um desabafo emocionante nas redes sociais após o assassinato da universitária e afirmou que vai lutar por Justiça. "Lutarei por você", postou Laura Berthoud. O crime, ocorrido em Pindamonhangaba, chocou o país.
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Lívia, estudante de Direito da Unitau (Universidade de Taubaté), foi morta a tiros pelo ex-namorado, Carlos Eduardo Barbosa Vieira Leite, de 25 anos, ao sair da academia do pai, na manhã de segunda-feira (10). A jovem tinha uma medida protetiva contra o ex. A execução foi gravada por uma câmera de monitoramento.
“Meu primeiro amor. Nunca imaginei que perderia você. Nunca imaginei um mundo sem a sua existência nele”, escreveu a irmã, ao relatar a dor provocada pela perda.
No texto, ela descreveu Lívia como sua “luz nos dias escuros”, “companhia”, “parceria” e “porto seguro”. “Você era minha irmãzinha, mas também era um dos meus maiores amores. E eu espero que você tenha sabido disso todos os dias”, afirmou a irmã.
Ao final da mensagem, a irmã transformou a dor em um pedido de Justiça.
“Enquanto eu respirar, lutarei por justiça. Lutarei por você. E enquanto houver vida em mim, haverá amor por você. Para sempre, minha irmãzinha. Meu primeiro amor. Minha luz. Minha Vida!”, escreveu.
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Universidade lamenta a morte da estudante e Lívia recebe homenagem
A Unitau divulgou uma nota de pesar pela morte de Lívia. No comunicado, a instituição classificou a morte da estudante como “precoce e brutal”, manifestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas e professores e repudiou todas as formas de violência.
A universidade também destacou uma coincidência considerada simbólica e dolorosa: o assassinato de Lívia ocorreu no mesmo dia em que a Unitau iniciou a 46ª Semana Jurídica, que neste ano tem entre os principais temas os 20 anos da Lei Maria da Penha e o enfrentamento à violência contra a mulher.
Corrida homenageia Lívia nesta quarta
Em homenagem à universitária, a Night Run #16 – Tô Correndo será realizada nesta quarta-feira (12), em Pindamonhangaba. A concentração será às 20h, na Praça da Bíblia. O aquecimento está previsto para 20h45 e a largada para 21h. O percurso terá 4 quilômetros e a inscrição é gratuita.
A organização afirma que a atividade será uma forma de manter viva a memória de Lívia e convida amigos, familiares e moradores a participarem da homenagem.
Passeata pela segurança das mulheres
Uma segunda mobilização ocorrerá no sábado (15), às 10h. A Passeata pela Segurança das Mulheres terá concentração no Marco Zero da Praça da Cascata. Com o lema “Basta de violência contra as mulheres”, o ato pede mais proteção, prevenção e políticas públicas voltadas à segurança feminina.
A divulgação da passeata afirma que a violência contra a mulher é responsabilidade de toda a sociedade e convida moradores a se juntarem à mobilização.
Lívia tinha medida protetiva contra o ex
Um dos principais elementos da investigação é o histórico de violência doméstica envolvendo Lívia e o ex-namorado. Segundo o boletim de ocorrência, a universitária já havia registrado uma ocorrência contra ele e obtido uma medida protetiva de urgência.
Familiares relataram à polícia que o homem não aceitava o fim do relacionamento e teria feito ameaças de morte contra a jovem.
Como denunciar violência contra a mulher
Em situações de emergência ou risco imediato, a Polícia Militar pode ser acionada pelo 190.
O Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, recebe denúncias e oferece orientação sobre direitos e serviços da rede de proteção.
Familiares, amigos, vizinhos e testemunhas também podem comunicar situações de violência. A denúncia não precisa ser feita necessariamente pela vítima.