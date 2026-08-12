Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com palavras carregadas de amor, saudade, indignação e revolta, a irmã de Lívia Berthoud, de 23 anos, fez um desabafo emocionante nas redes sociais após o assassinato da universitária e afirmou que vai lutar por Justiça. "Lutarei por você", postou Laura Berthoud. O crime, ocorrido em Pindamonhangaba, chocou o país.

Lívia, estudante de Direito da Unitau (Universidade de Taubaté), foi morta a tiros pelo ex-namorado, Carlos Eduardo Barbosa Vieira Leite, de 25 anos, ao sair da academia do pai, na manhã de segunda-feira (10). A jovem tinha uma medida protetiva contra o ex. A execução foi gravada por uma câmera de monitoramento.

“Meu primeiro amor. Nunca imaginei que perderia você. Nunca imaginei um mundo sem a sua existência nele”, escreveu a irmã, ao relatar a dor provocada pela perda.

No texto, ela descreveu Lívia como sua “luz nos dias escuros”, “companhia”, “parceria” e “porto seguro”. “Você era minha irmãzinha, mas também era um dos meus maiores amores. E eu espero que você tenha sabido disso todos os dias”, afirmou a irmã.