A universitária Lívia Berthoud, de 23 anos, morta a tiros pelo ex-namorado em Pindamonhangaba, vinha recebendo ameaças de morte por meio de mensagens enviadas via Pix por Carlos Eduardo Barbosa Vieira Leite, segundo familiares. O crime chocou o Brasil e foi filmado por uma câmera de segurança. VEJA O VÍDEO

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O recurso era usado pelo ex-namorado para tentar manter contato com a jovem depois que ela o bloqueou em aplicativos e redes sociais. Lívia tinha medida protetiva contra o ex. Carlos Eduardo está preso preventivamente e permanece internado em estado gravíssimo na UTI da Santa Casa de Pindamonhangaba.