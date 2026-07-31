Poucos edifícios em Taubaté carregam uma história tão profunda quanto a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Muito mais do que um patrimônio arquitetônico, o templo preserva a memória da população negra que ajudou a construir a cidade e encontrou naquele espaço um raro ambiente de organização, acolhimento e resistência durante o período escravista.

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Pesquisas dos historiadores Angelo Rubim e Pedro Rubim, pesquisadores e editores do Almanaque Urupês, indicam que a Irmandade do Rosário dos Pretos da Vila de Taubaté surgiu entre o fim do século 17 e o início do século 18, há mais de 320 anos. A confraria recebeu autorização para funcionar em uma capela própria em 1705, construída pelos próprios integrantes.