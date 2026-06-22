Os planos da Prefeitura de Taubaté para requalificar a região central da cidade têm provocado forte reação entre especialistas em patrimônio histórico.

Historiadores ouvidos por OVALE apontam que a proposta de revisão do Plano Diretor pode comprometer a preservação dos imóveis históricos, descaracterizar o Centro e afetar o futuro econômico do município ao enfraquecer seu potencial para o turismo cultural.

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