Morreu na noite de segunda-feira (25), aos 79 anos o procurador do Estado aposentado Rui Carlos Machado Alvim. Ele passou mal dentro de uma academia no Centro de Taubaté. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita, classificada como morte súbita, sem causa determinante aparente.
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De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de óbito no interior de uma academia de ginástica, na rua Professor Luiz Augusto da Silva. Quando os policiais chegaram ao local, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizava o atendimento.
Segundo o registro policial, o homem sofreu uma parada cardiorrespiratória e teve o óbito constatado ainda no local por um médico do Samu.
Ainda conforme o boletim, o professor da academia relatou que acompanhava a vítima durante a aula quando ela passou mal subitamente e caiu ao chão dentro do estabelecimento. A esposa do procurador foi acionada para comparecer ao local.
Investigação
A Polícia Militar preservou a área até a chegada da perícia técnica. Peritos estiveram na academia e realizaram os trabalhos no local. Após a liberação, o corpo foi recolhido pela funerária e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passou por exames necroscópico e toxicológico.
O boletim também informa que havia câmeras de monitoramento no estabelecimento, mas, segundo a proprietária, os equipamentos não estariam gravando. O caso será analisado pela Polícia Civil.
O velório do procurador foi marcado para começar ao meio-dia desta terça-feira (26), com término às 15h, no Memorial Sagrada Família, no Centro de Taubaté. A cerimônia de despedida será realizada às 15h30. O corpo será cremado no local.