Morreu na noite de segunda-feira (25), aos 79 anos o procurador do Estado aposentado Rui Carlos Machado Alvim. Ele passou mal dentro de uma academia no Centro de Taubaté. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita, classificada como morte súbita, sem causa determinante aparente.

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De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de óbito no interior de uma academia de ginástica, na rua Professor Luiz Augusto da Silva. Quando os policiais chegaram ao local, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizava o atendimento.