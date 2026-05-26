Um milagre em alto-mar no Litoral Norte.
A mulher que estava desaparecida após um passeio de moto aquática em Ilhabela, no último domingo (24), foi encontrada com vida na manhã desta terça-feira (26). A informação foi confirmada pelo GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).
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Bruna Damaris Sant’anna da Silva, 26 anos, foi localizada em alto-mar durante o terceiro dia de buscas realizadas pelos bombeiros e pela Marinha do Brasil. Ela foi localizada na região da Praia da Caçandoca, em Ubatuba.
O Corpo de Bombeiros realizou o resgate de Bruna, enquanto seguem as buscas pelo amigo dela que também estava na moto aquática, Dheoge Pereira Bernardino, 28 anos, que está desaparecido.
Até o momento, ainda não há detalhes oficiais sobre o estado de saúde de Bruna. O capitão Eduardo Campanhola, do GBMar, disse em entrevista à TV Thathi que encontrar Bruna com vida foi um “milagre de Deus”.
A fala resume a surpresa das equipes diante do tempo de desaparecimento e das condições do mar. Até a publicação desta matéria, os bombeiros ainda trabalhavam no resgate e na coleta de imagens da operação.
O desaparecimento de Bruna e Dheoge mobilizou Bombeiros, Marinha, amigos, pescadores e embarcações que atuam no litoral, além de uma aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira). Desde domingo, as equipes realizam varreduras no mar em busca das vítimas.
A prioridade agora é concluir o resgate de Bruna, avaliar seu estado de saúde e manter as buscas pelo homem desaparecido.
Moto aquática
Bruna e Dheoge desapareceram no domingo (24) após saírem de moto aquática na região de Ilhabela.
Segundo relatos iniciais, os dois estavam com amigos em uma lancha e saíram para um passeio por volta da tarde. Ao fim do dia, quando o grupo retornou à marina, eles não haviam voltado, e as equipes de emergência foram acionadas.
A moto aquática foi localizada no dia seguinte, em alto-mar. Mesmo assim, Bruna e Dheoge ainda não haviam sido encontrados até a manhã desta terça-feira, quando a mulher foi localizada viva.
A localização da moto aquática foi um dos principais pontos da operação. O equipamento foi encontrado distante cerca de 22 km do ponto inicial do desaparecimento, o que indicava deslocamento pela ação do vento, maré e correntes marítimas.
Com esse dado, as equipes ampliaram a área de busca em alto-mar. A confirmação de que Bruna foi encontrada viva muda o foco da operação, mas não encerra as buscas, já que Dheoge ainda está desaparecido.