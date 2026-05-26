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A mulher que estava desaparecida após um passeio de moto aquática em Ilhabela, no último domingo (24), foi encontrada com vida na manhã desta terça-feira (26). A informação foi confirmada pelo GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).

Bruna Damaris Sant’anna da Silva, 26 anos, foi localizada em alto-mar durante o terceiro dia de buscas realizadas pelos bombeiros e pela Marinha do Brasil. Ela foi localizada na região da Praia da Caçandoca, em Ubatuba.

O Corpo de Bombeiros realizou o resgate de Bruna, enquanto seguem as buscas pelo amigo dela que também estava na moto aquática, Dheoge Pereira Bernardino, 28 anos, que está desaparecido.

Até o momento, ainda não há detalhes oficiais sobre o estado de saúde de Bruna. O capitão Eduardo Campanhola, do GBMar, disse em entrevista à TV Thathi que encontrar Bruna com vida foi um “milagre de Deus”.