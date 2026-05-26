Um homem de 79 anos morreu após passar mal dentro de uma academia na noite desta segunda-feira (25), no centro de Taubaté. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita, classificada como morte súbita, sem causa determinante aparente.
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De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de óbito no interior de uma academia de ginástica, na rua Professor Luiz Augusto da Silva. Quando os policiais chegaram ao local, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ainda realizava o atendimento.
Homem foi identificado como Rui Carlos
A vítima foi identificada como Rui Carlos Machado Alvim. Segundo o registro policial, o homem sofreu uma parada cardiorrespiratória e teve o óbito constatado ainda no local por um médico do Samu.
Ainda conforme o boletim, o professor da academia relatou que acompanhava a vítima durante a aula quando ela passou mal subitamente e caiu ao chão dentro do estabelecimento. A esposa do homem foi acionada para comparecer ao local.
Academia foi alvo de perícia
A Polícia Militar preservou a área até a chegada da perícia técnica. Peritos estiveram na academia e realizaram os trabalhos no local. Após a liberação, o corpo foi recolhido pela funerária e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde deve passar por exames necroscópico e toxicológico.
O boletim também informa que havia câmeras de monitoramento no estabelecimento, mas, segundo a proprietária, os equipamentos não estariam gravando.
O caso será analisado pela Polícia Civil.