Duas das três vítimas fatais do grave acidente registrado na tarde desta terça-feira (26), na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Tremembé, foram identificadas no boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Civil. Entre os mortos estão João Gomes Vieira, de 41 anos, e uma mulher identificada como Andréia. Uma terceira vítima fatal ainda aparece no registro como desconhecida.
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O acidente aconteceu na altura do km 14 da rodovia, na região do Loteamento Chácaras Recanto São Luiz. De acordo com o boletim, a ocorrência envolveu três veículos: um caminhão, um VW Gol e uma Chevrolet Spin. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
Segundo a Polícia Civil, a Spin transportava sete ocupantes no momento da colisão. Parte das vítimas foi socorrida, enquanto outras morreram ainda no local. O boletim aponta que houve incêndio em ao menos parte dos veículos envolvidos, o que dificultou a retirada imediata das vítimas presas às ferragens.
Ainda conforme o registro policial, as informações colhidas inicialmente indicam que o caminhão teria invadido a faixa contrária de direção, atingido primeiro o VW Gol e, na sequência, colidido contra a Spin. No entanto, a dinâmica do acidente ainda será investigada, já que há versões conflitantes sobre o que teria provocado a batida, incluindo a possível participação de outro veículo que teria acessado a rodovia momentos antes.
Equipes da Polícia Militar Rodoviária e do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. A Polícia Técnico-Científica de Taubaté também foi acionada para realizar a perícia no local. As vítimas sobreviventes foram encaminhadas ao hospital de referência.
O motorista do caminhão não foi preso em flagrante. De acordo com o boletim, ele permaneceu no local e prestou socorro às vítimas dentro de suas possibilidades, condição prevista no artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro para afastar a prisão em flagrante naquele momento.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá em investigação, com novas oitivas, análise pericial detalhada e possível busca por imagens de câmeras de segurança na região para esclarecer a dinâmica do acidente e definir as responsabilidades.