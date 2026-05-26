Duas das três vítimas fatais do grave acidente registrado na tarde desta terça-feira (26), na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Tremembé, foram identificadas no boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Civil. Entre os mortos estão João Gomes Vieira, de 41 anos, e uma mulher identificada como Andréia. Uma terceira vítima fatal ainda aparece no registro como desconhecida.

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O acidente aconteceu na altura do km 14 da rodovia, na região do Loteamento Chácaras Recanto São Luiz. De acordo com o boletim, a ocorrência envolveu três veículos: um caminhão, um VW Gol e uma Chevrolet Spin. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.