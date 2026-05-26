Um ano após OVALE revelar que a ideia estava em estudo, a Prefeitura de Taubaté anunciou a transferência de diferentes serviços para o Via Vale Shopping.
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A partir da próxima segunda-feira (1º), serviços do Sebrae, do Banco do Povo e da Sala do Empreendedor serão oferecidos dentro do HITT (Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté), no Via Vale Shopping, de segunda a sexta das 8h às 17h.
O novo espaço será chamado de Via Empreendedora, e segundo a Prefeitura terá o "objetivo de facilitar a vida de quem investe e gera emprego e renda em Taubaté, seja o micro, pequeno, médio ou o grande empreendedor ou empresário".
"O objetivo é concentrar em um só lugar todos os serviços públicos de apoio aos empreendedores ou empresários que querem desenvolver seus negócios na cidade, em um ambiente mais confortável e preparado, além da possibilidade de gerar mais networking com investidores e startups do segmento de tecnologia e inovação. Dessa maneira, todo o ecossistema da Prefeitura de Taubaté de apoio às pessoas que querem empreender e investir na cidade passam a ficar concentrados em um mesmo local, em especial os serviços do Sebrae, o Banco do Povo e a Sala do Empreendedor, facilitando a vida de quem quer empreender e gerar emprego e renda na cidade", afirmou a Prefeitura.
A Prefeitura informou ainda que "usuários dos serviços no HITT terão direito a uma hora de estacionamento gratuito dentro do horário de atendimento (8h às 17h)", e que, "além disso, o shopping também já conta com estacionamento gratuito de segunda a sexta-feira, das 12h às 14h".
Prefeitura desistiu de transferir o PAT para o shopping
No início de 2019, na gestão Ortiz Junior (Republicanos), a Prefeitura cogitou transferir para o shopping serviços como o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), o Balcão de Empregos, o Banco do Povo e a Junta Militar, que funcionavam na Rodoviária Velha. Esses serviços funcionariam em um espaço dentro do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), mas a mudança foi abortada após críticas de que as unidades ficariam distantes da região central da cidade, o que dificultaria o acesso da população.
Em maio de 2023, na gestão José Saud (PP), a Prefeitura transferiu sete serviços - Balcão de Empregos, PAT, Sebrae, Sala do Empreendedor, Banco do Povo, Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo) e SCM (Serviço de Cadastro Mobiliário) - para a Rodoviária Nova e batizou o novo espaço de Desenvolve Taubaté.
Como o jornal revelou em maio do ano passado, a gestão Sérgio Victor (Novo) estudava transferir todos esses serviços da Rodoviária Nova para o Via Vale Shopping, retomando a ideia original do governo Ortiz. No entanto, a proposta foi alvo de críticas de servidores, que afirmavam que os serviços voltados para a população de baixa renda - como o PAT, principalmente - deveriam funcionar na região central, para facilitar o acesso. A Rodoviária Nova fica no Jardim Ana Emília, mais próximo ao Centro. Já o shopping fica no Estoril, a mais de 10 quilômetros de distância.
A pressão dos servidores surtiu efeito. O PAT será mantido na Rodoviária Nova e o antigo Desenvolve Taubaté, segundo a Prefeitura, "servirá como um centro avançado de apoio ao trabalhador". O PAT, ainda de acordo com a administração municipal, "passará por melhorias, oferecendo maior conforto e mais opções de qualificação, como cursos e treinamentos ao trabalhador".