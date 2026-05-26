A partir da próxima segunda-feira (1º), serviços do Sebrae, do Banco do Povo e da Sala do Empreendedor serão oferecidos dentro do HITT (Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté), no Via Vale Shopping, de segunda a sexta das 8h às 17h.

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Um ano após OVALE revelar que a ideia estava em estudo, a Prefeitura de Taubaté anunciou a transferência de diferentes serviços para o Via Vale Shopping.

O novo espaço será chamado de Via Empreendedora, e segundo a Prefeitura terá o "objetivo de facilitar a vida de quem investe e gera emprego e renda em Taubaté, seja o micro, pequeno, médio ou o grande empreendedor ou empresário".

"O objetivo é concentrar em um só lugar todos os serviços públicos de apoio aos empreendedores ou empresários que querem desenvolver seus negócios na cidade, em um ambiente mais confortável e preparado, além da possibilidade de gerar mais networking com investidores e startups do segmento de tecnologia e inovação. Dessa maneira, todo o ecossistema da Prefeitura de Taubaté de apoio às pessoas que querem empreender e investir na cidade passam a ficar concentrados em um mesmo local, em especial os serviços do Sebrae, o Banco do Povo e a Sala do Empreendedor, facilitando a vida de quem quer empreender e gerar emprego e renda na cidade", afirmou a Prefeitura.

A Prefeitura informou ainda que "usuários dos serviços no HITT terão direito a uma hora de estacionamento gratuito dentro do horário de atendimento (8h às 17h)", e que, "além disso, o shopping também já conta com estacionamento gratuito de segunda a sexta-feira, das 12h às 14h".

Prefeitura desistiu de transferir o PAT para o shopping