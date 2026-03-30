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VEJA: Ana postou story antes de morrer em acidente de moto em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução
Ana Paula morreu ao lado do companheiro na Via Dutra
Ana Paula morreu ao lado do companheiro na Via Dutra

Ana Paula Bento da Cruz, 38 anos, que morreu em um grave acidente de moto na rodovia Presidente Dutra, nesta segunda-feira (30), em São José dos Campos, postou um vídeo andando de moto 8h antes de morrer na estrada.

Ela estava com o companheiro, identificado como Jhony Matheus Mesquita Alves, 41 anos, que também morreu. Ele estava sem documentos e foi identificado posteriormente pelas autoridades.

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No vídeo, publicado nas redes sociais dela, o veículo está na Via Dutra, perto de Guarulhos (SP). Num segundo vídeo, eles estão numa via urbana. Ana Paula escreveu na postagem: “Localiza nós” (sic).

As imagens foram publicadas na noite de domingo (29), cerca de 8h antes do acidente fatal na Dutra, em São José.

O acidente aconteceu no km 138 da Dutra, na região do viaduto Santa Inês, por volta das 5h, na pista sentido Rio de Janeiro. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o casal estava em uma motocicleta quando houve a queda. Em seguida, os dois foram atropelados por outros veículos que trafegavam pela rodovia.

Eles chegaram a ser arrastados por um veículo maior por até 210 metros do local onde caiu a motocicleta. A dinâmica do acidente é investigada pela Polícia Civil.

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Mensagens lamentam morte

Nas redes sociais, diversas mensagens lamentaram a morte de Ana Paula e do companheiro dela.

“Meu Deus, não dá pra acreditar que você se foi minha prima, descanse em paz minha prima e meu primo, falei com vc esses dias e vc pediu pra mim orar por você e sua família, e hoje me veio essa triste notícia que vc se foi, estou de luto por uma prima e por um primo, descanse em paz”, disse o pastor Ezequias Jacinto, da Igreja Apostólica Ceifeiros dos Últimos Dias de Taubaté.

Juliana Daniel escreveu: “Minha amiga Paulinha! Sem acreditar até agora que vc se foi! Vai fazer falta amiga, muita falta! Obrigada por fazer parte da minha vida, por ter tido o prazer de te conhecer, não tenho palavras pra expressar o quanto vc era uma pessoa maravilhosa! Sem dúvida a melhor pessoa que conheci!  Que Deus te receba de braços abertos, minha amiga!”.

Investigação da polícia

Segundo o boletim de ocorrência, os corpos e a motocicleta foram encontrados em pontos distintos da pista, indicando que as vítimas foram arrastadas após a queda. Há suspeita de que um veículo de grande porte, possivelmente um caminhão, tenha causado os ferimentos fatais.

Segundo relato do operador de tráfego da concessionária RioSP, o ponto inicial da queda da motocicleta foi próximo ao km 139+400 da rodovia. Um dos corpos foi localizado no km 139+250 e o outro aproximadamente no km 139+190, distante 210 metros do ponto inicial.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Até o momento, não há confirmação sobre todos os veículos envolvidos diretamente no atropelamento.

Pista ficou interditada

Durante o atendimento da ocorrência, duas faixas da rodovia foram interditadas para a realização da perícia, o que causou congestionamento de cerca de cinco quilômetros. O trânsito seguiu lento, fluindo apenas pela faixa da esquerda.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e trabalha na identificação completa das vítimas e eventuais responsabilidades.

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