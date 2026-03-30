Ana Paula Bento da Cruz, 38 anos, que morreu em um grave acidente de moto na rodovia Presidente Dutra, nesta segunda-feira (30), em São José dos Campos, postou um vídeo andando de moto 8h antes de morrer na estrada.
Ela estava com o companheiro, identificado como Jhony Matheus Mesquita Alves, 41 anos, que também morreu. Ele estava sem documentos e foi identificado posteriormente pelas autoridades.
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No vídeo, publicado nas redes sociais dela, o veículo está na Via Dutra, perto de Guarulhos (SP). Num segundo vídeo, eles estão numa via urbana. Ana Paula escreveu na postagem: “Localiza nós” (sic).
As imagens foram publicadas na noite de domingo (29), cerca de 8h antes do acidente fatal na Dutra, em São José.
O acidente aconteceu no km 138 da Dutra, na região do viaduto Santa Inês, por volta das 5h, na pista sentido Rio de Janeiro. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o casal estava em uma motocicleta quando houve a queda. Em seguida, os dois foram atropelados por outros veículos que trafegavam pela rodovia.
Eles chegaram a ser arrastados por um veículo maior por até 210 metros do local onde caiu a motocicleta. A dinâmica do acidente é investigada pela Polícia Civil.
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Mensagens lamentam morte
Nas redes sociais, diversas mensagens lamentaram a morte de Ana Paula e do companheiro dela.
“Meu Deus, não dá pra acreditar que você se foi minha prima, descanse em paz minha prima e meu primo, falei com vc esses dias e vc pediu pra mim orar por você e sua família, e hoje me veio essa triste notícia que vc se foi, estou de luto por uma prima e por um primo, descanse em paz”, disse o pastor Ezequias Jacinto, da Igreja Apostólica Ceifeiros dos Últimos Dias de Taubaté.
Juliana Daniel escreveu: “Minha amiga Paulinha! Sem acreditar até agora que vc se foi! Vai fazer falta amiga, muita falta! Obrigada por fazer parte da minha vida, por ter tido o prazer de te conhecer, não tenho palavras pra expressar o quanto vc era uma pessoa maravilhosa! Sem dúvida a melhor pessoa que conheci! Que Deus te receba de braços abertos, minha amiga!”.
Investigação da polícia
Segundo o boletim de ocorrência, os corpos e a motocicleta foram encontrados em pontos distintos da pista, indicando que as vítimas foram arrastadas após a queda. Há suspeita de que um veículo de grande porte, possivelmente um caminhão, tenha causado os ferimentos fatais.
Segundo relato do operador de tráfego da concessionária RioSP, o ponto inicial da queda da motocicleta foi próximo ao km 139+400 da rodovia. Um dos corpos foi localizado no km 139+250 e o outro aproximadamente no km 139+190, distante 210 metros do ponto inicial.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Até o momento, não há confirmação sobre todos os veículos envolvidos diretamente no atropelamento.
Pista ficou interditada
Durante o atendimento da ocorrência, duas faixas da rodovia foram interditadas para a realização da perícia, o que causou congestionamento de cerca de cinco quilômetros. O trânsito seguiu lento, fluindo apenas pela faixa da esquerda.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e trabalha na identificação completa das vítimas e eventuais responsabilidades.