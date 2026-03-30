Ana Paula Bento da Cruz, 38 anos, que morreu em um grave acidente de moto na rodovia Presidente Dutra, nesta segunda-feira (30), em São José dos Campos, postou um vídeo andando de moto 8h antes de morrer na estrada.

Ela estava com o companheiro, identificado como Jhony Matheus Mesquita Alves, 41 anos, que também morreu. Ele estava sem documentos e foi identificado posteriormente pelas autoridades.

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