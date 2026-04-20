A temporada chuvosa de 2026 no Vale do Paraíba, encerrada em março, trouxe recuperação parcial do nível dos reservatórios que abastecem os moradores da região e de outras cidades.

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No dia 18 de abril, o sistema apresentava 60,54% de reserva hídrica, depois de atingir apenas 34% no começo de janeiro e marcar um dos menores percentuais desde 1998 para o início do ano.