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A morte do jovem João Pedro de Carvalho, de 22 anos, comoveu familiares e amigos em São José dos Campos. Ele morreu após um grave acidente de moto na Avenida dos Astronautas, na noite de sexta-feira (17).

A moto de João Pedro colidiu em um carro e, com o impacto, ele sofreu ferimentos graves e acabou morrendo em decorrência das lesões. Equipes de resgate chegaram a prestar socorro à vítima, mas ele não resistiu. As circunstâncias da colisão serão apuradas pelas autoridades.

O corpo do jovem motociclista foi velado e sepultado em São José dos Campos, no sábado (18), no Cemitério Municipal Colônia Paraíso (Morumbi), no Residencial Gazzo, região sul da cidade.

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Descrito como uma pessoa “cheia de vida e de sonhos”, João Pedro era muito querido pela família e por amigos. Ele era filho de um pastor evangélico de São José, também muito querido e respeitado na cidade.