21 de abril de 2026
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DESPEDIDA

SJC: Morte de João Pedro comove família e amigos: 'Cheio de Vida'

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
João Pedro de Carvalho (no detalhe) morreu após acidente de moto
João Pedro de Carvalho (no detalhe) morreu após acidente de moto

Tragédia em São José.

A morte do jovem João Pedro de Carvalho, de 22 anos, comoveu familiares e amigos em São José dos Campos. Ele morreu após um grave acidente de moto na Avenida dos Astronautas, na noite de sexta-feira (17).

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A moto de João Pedro colidiu em um carro e, com o impacto, ele sofreu ferimentos graves e acabou morrendo em decorrência das lesões. Equipes de resgate chegaram a prestar socorro à vítima, mas ele não resistiu. As circunstâncias da colisão serão apuradas pelas autoridades.

O corpo do jovem motociclista foi velado e sepultado em São José dos Campos, no sábado (18), no Cemitério Municipal Colônia Paraíso (Morumbi), no Residencial Gazzo, região sul da cidade.

Mensagens

Descrito como uma pessoa “cheia de vida e de sonhos”, João Pedro era muito querido pela família e por amigos. Ele era filho de um pastor evangélico de São José, também muito querido e respeitado na cidade.

Familiares e amigos publicaram mensagens e comentários nas redes sociais para lamentar a morte do jovem de São José.

“Comunicamos com tristeza, mas também com gratidão pelas lembranças, a partida de João Pedro. Um menino prestativo, educado e sempre disposto a servir. Guardaremos em nossos corações a memória de um servo fiel, com um coração generoso e cheio de luz. Que Deus conforte sua família e a todos nós neste momento”, disse Ana Lucia Carvalho. “Meu irmão e querido Pastor, a paz do Senhor Deus te dará forças para você e para Gi”, completou ela.

Silvana de Castro escreveu: “Sem palavras, meu coração está triste, um homem feito, lindo, cheio de vida, que Deus conforte os corações do tio Edson da tia Gi”.

Gabrielle Pereira comentou: “Eu ainda não estou conseguindo acreditar, meu coração está cortado ao meio. Que nosso Senhor Jesus conforte toda a família, dê muita força e coragem. Não tenho palavras pra descrever, meu Deus”.

“Vai deixar muitas saudades eternas, boas lembranças, meus sentimentos a todos familiares, que Deus conforte todos. Pais e irmã, querida Geovana, e os tios dele. Menino lindo, bondoso, vai deixar muitas saudades mesmo”, afirmou Idalina Ferreira.

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