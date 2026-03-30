Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o local do grave acidente que matou um homem e uma mulher na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (30). As imagens registram o cenário da tragédia no km 138, na região do viaduto Santa Inês, e evidenciam a gravidade da ocorrência.
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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 5h, na pista sentido Rio de Janeiro. No local, os agentes identificaram a queda de uma motocicleta com dois ocupantes, que, após o impacto, foram atropelados por outros veículos que trafegavam pela rodovia.
Tragédia na Via Dutra
A mulher foi identificada como Ana Paula Bento da Cruz, de 38 anos. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O homem que estava com ela ainda não teve a identidade confirmada.
As imagens mostram a movimentação de equipes de resgate e o bloqueio parcial da rodovia durante o atendimento da ocorrência. Duas faixas precisaram ser interditadas para o trabalho da perícia, causando congestionamento de cerca de cinco quilômetros. O trânsito seguiu lento, fluindo apenas pela faixa da esquerda.
A dinâmica do acidente ainda será apurada pelas autoridades. A perícia técnica foi acionada para esclarecer as circunstâncias da queda e dos atropelamentos.