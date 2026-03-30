Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o local do grave acidente que matou um homem e uma mulher na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (30). As imagens registram o cenário da tragédia no km 138, na região do viaduto Santa Inês, e evidenciam a gravidade da ocorrência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 5h, na pista sentido Rio de Janeiro. No local, os agentes identificaram a queda de uma motocicleta com dois ocupantes, que, após o impacto, foram atropelados por outros veículos que trafegavam pela rodovia.

Tragédia na Via Dutra