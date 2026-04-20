O movimento grevista na Urbam (Urbanizadora Municipal S.A.), em São José dos Campos, obteve a adesão em todos os setores da empresa nesta segunda-feira (20). Apesar das tentativas de negociação e de medidas administrativas, o impasse entre os trabalhadores, a empresa e a prefeitura permanece.

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A paralisação, que inicialmente se concentrava em áreas específicas, agora atinge diversas frentes da Urbam.