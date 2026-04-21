Trabalhadores da Urbam que aderiram ao movimento grevista em São José dos Campos afirmam ter recebido telegramas enviados pelo Departamento de Recursos Humanos da empresa com pedido de comparecimento à sede, na Vila Industrial.

Os funcionários interpretam o ato como coação e pressão para o retorno às atividades. A empresa esclarece que o contexto dos envios não se relaciona às manifestações.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp