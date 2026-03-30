Uma mulher de 38 anos morreu após um grave acidente de moto na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na madrugada desta segunda-feira (30). A vítima foi identificada como Ana Paula Bento da Cruz. Um homem que estava com ela na motocicleta também morreu, mas ainda não teve a identidade confirmada.
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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 5h, no km 138, sentido Rio de Janeiro, na região do viaduto Santa Inês. No local, os agentes constataram que o casal caiu da motocicleta e, em seguida, foi atropelado por outros veículos que trafegavam pela rodovia.
A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente e trabalhar na identificação do homem envolvido.
Devido ao atendimento da ocorrência, duas faixas da rodovia foram interditadas, causando congestionamento de cerca de cinco quilômetros. O tráfego segue fluindo apenas pela faixa da esquerda, com lentidão no trecho. A dinâmica do acidente será apurada pelas autoridades.