Uma mulher de 38 anos morreu após um grave acidente de moto na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na madrugada desta segunda-feira (30). A vítima foi identificada como Ana Paula Bento da Cruz. Um homem que estava com ela na motocicleta também morreu, mas ainda não teve a identidade confirmada.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 5h, no km 138, sentido Rio de Janeiro, na região do viaduto Santa Inês. No local, os agentes constataram que o casal caiu da motocicleta e, em seguida, foi atropelado por outros veículos que trafegavam pela rodovia.