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Após cair de moto, um casal morreu atropelado na rodovia, em trecho de São José dos Campos, no início da manhã desta segunda-feira (30). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o cenário do acidente.

As imagens registram o local da ocorrência no km 138, na região do viaduto Santa Inês, e evidenciam a gravidade da tragédia, com a presença de equipes de resgate e interdição parcial da via.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu por volta das 5h, na pista sentido Rio de Janeiro. O casal estava em uma motocicleta quando houve a queda. Em seguida, os dois foram atropelados por outros veículos que trafegavam pela rodovia.

A mulher foi identificada como Ana Paula Bento da Cruz, de 38 anos. Ela morreu no local. O homem que estava com ela ainda não teve a identidade confirmada oficialmente.

O que diz o boletim de ocorrência?