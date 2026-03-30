30 de março de 2026
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VÍDEO: Casal cai de moto e morre atropelado na Dutra em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Uma tragédia na Via Dutra.

Após cair de moto, um casal morreu atropelado na rodovia, em trecho de São José dos Campos, no início da manhã desta segunda-feira (30). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o cenário do acidente.

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As imagens registram o local da ocorrência no km 138, na região do viaduto Santa Inês, e evidenciam a gravidade da tragédia, com a presença de equipes de resgate e interdição parcial da via.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu por volta das 5h, na pista sentido Rio de Janeiro. O casal estava em uma motocicleta quando houve a queda. Em seguida, os dois foram atropelados por outros veículos que trafegavam pela rodovia.

A mulher foi identificada como Ana Paula Bento da Cruz, de 38 anos. Ela morreu no local. O homem que estava com ela ainda não teve a identidade confirmada oficialmente.

O que diz o boletim de ocorrência?

Segundo o boletim de ocorrência, os corpos e a motocicleta foram encontrados em pontos distintos da pista, indicando que as vítimas foram arrastadas após a queda. Há suspeita de que um veículo de grande porte, possivelmente um caminhão, tenha causado os ferimentos fatais.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Até o momento, não há confirmação sobre todos os veículos envolvidos diretamente no atropelamento.

Pista ficou interditada

Durante o atendimento da ocorrência, duas faixas da rodovia foram interditadas para a realização da perícia, o que causou congestionamento de cerca de cinco quilômetros. O trânsito seguiu lento, fluindo apenas pela faixa da esquerda.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e trabalha na identificação completa das vítimas e eventuais responsabilidades.

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