Morreu na noite de segunda-feira (20), após dias de luta pela vida, Jhonatan Wisley Assunção, a quarta vítima fatal da explosão envolvendo uma carreta carregada com gás na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Barra Mansa (RJ), na tarde de domingo (19).

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Internado em estado gravíssimo no Hospital São João Batista, em Volta Redonda (RJ), Jhonatan apresentava um quadro clínico considerado crítico desde o momento do acidente. Segundo informações, ele teve mais de 90% do corpo atingido por queimaduras, uma condição extremamente severa que mobilizou equipes médicas em uma verdadeira corrida contra o tempo. Apesar dos esforços intensivos e da tentativa de estabilização, o organismo não resistiu à gravidade dos ferimentos.