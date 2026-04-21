Morreu na noite de segunda-feira (20), após dias de luta pela vida, Jhonatan Wisley Assunção, a quarta vítima fatal da explosão envolvendo uma carreta carregada com gás na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Barra Mansa (RJ), na tarde de domingo (19).
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Internado em estado gravíssimo no Hospital São João Batista, em Volta Redonda (RJ), Jhonatan apresentava um quadro clínico considerado crítico desde o momento do acidente. Segundo informações, ele teve mais de 90% do corpo atingido por queimaduras, uma condição extremamente severa que mobilizou equipes médicas em uma verdadeira corrida contra o tempo. Apesar dos esforços intensivos e da tentativa de estabilização, o organismo não resistiu à gravidade dos ferimentos.
Também morreu vítima do mesmo acidente Yasmin Emily Nogueira Avellino, mulher de Jhonatan. A perda do casal escancara o lado mais cruel do acidente e deixa um vazio irreparável para familiares, amigos e todos que acompanhavam a angústia pela recuperação das vítimas.
Com a morte de Jhonatan e Yasmin, sobe para quatro o número de vítimas fatais. Ao todo, nove pessoas foram atingidas pela explosão, que rapidamente se transformou em um cenário de caos. As duas primeiras vítimas morreram ainda no local, em meio às chamas e à destruição causada pela explosão.
Como foi o acidente
O acidente ocorreu na tarde de domingo (19), por volta das 14h54, na altura do km 273 da Via Dutra, no sentido São Paulo. A carreta, do tipo bitrem e carregada com gás, se envolveu em uma explosão de grandes proporções. O fogo se espalhou rapidamente, atingindo veículos próximos e deixando pessoas feridas, algumas delas em estado crítico.
Equipes do Corpo de Bombeiros, socorristas e profissionais da concessionária RioSP, responsável pela rodovia, foram acionados imediatamente. O atendimento foi marcado por tensão, urgência e dificuldade diante da intensidade das chamas e dos riscos adicionais provocados pelo tipo de carga transportada.
A rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos, causando longos congestionamentos e impactando diretamente o fluxo em uma das principais ligações rodoviárias do país.
Após horas de trabalho intenso, o tráfego foi liberado. A explosão deixou cicatrizes profundas nas famílias das vítimas e reacendeu discussões sobre segurança no transporte de cargas perigosas, fiscalização e protocolos de emergência em rodovias de grande circulação.
As circunstâncias exatas do acidente ainda são apuradas pelas autoridades competentes, que buscam entender o que levou a uma explosão de tamanha magnitude. Enquanto isso, o sentimento que prevalece é de luto, indignação e reflexão diante de uma tragédia que ceifou vidas e deixou histórias interrompidas de forma abrupta e irreversível.