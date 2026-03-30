Um homem e uma mulher que estavam em uma moto morreram em um grave acidente na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (30). O acidente ocorreu na altura do km 138, região do viaduto Santa Inês.
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que o acidente aconteceu por volta das 5h, na pista sentido Rio de Janeiro.
No local, os policiais identificaram uma queda de motocicleta, com dois ocupantes, um homem e uma mulher.
Os dois caíram da moto e foram atropelados por outros veículos, vindo a óbito.
Duas faixas da rodovia seguem interditadas no local para a perícia técnica. O trânsito flui pela faixa da esquerda. A lentidão no local chega a cinco quilômetros.