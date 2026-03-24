Audiência
A Câmara de Taubaté deve realizar no dia 29 de abril, a partir das 18h, uma audiência pública para debater o dissídio dos servidores da Prefeitura. A data foi definida em acordo entre a base aliada ao governo Sérgio Victor (Novo) e a oposição.
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Disputa
Na sessão da semana passada, a base aliada rejeitou um pedido da oposição para realizar a audiência pública. No dia seguinte, no entanto, os governistas apresentaram um requerimento com a mesma finalidade, que foi aprovado na sessão dessa terça-feira (24).
Data
O requerimento governista não previa uma data para a audiência. Já a oposição havia reservado a data de 29 de abril para a audiência pública que pretendia realizar. Pelo acordo entre os grupos, a data foi cedida para a base aliada e apenas uma audiência será realizada.
Dissídio
A data-base do funcionalismo é o mês de maio, mas até agora o governo Sérgio não se manifestou sobre o tema. Para aumentar a insegurança dos servidores, na semana passada o prefeito editou um decreto de ajuste fiscal que colocou em xeque a concessão do reajuste salarial esse ano - em 2025, no primeiro ano da atual gestão, já não houve revisão geral nos vencimentos.