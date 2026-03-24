Audiência

A Câmara de Taubaté deve realizar no dia 29 de abril, a partir das 18h, uma audiência pública para debater o dissídio dos servidores da Prefeitura. A data foi definida em acordo entre a base aliada ao governo Sérgio Victor (Novo) e a oposição.

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Disputa

Na sessão da semana passada, a base aliada rejeitou um pedido da oposição para realizar a audiência pública. No dia seguinte, no entanto, os governistas apresentaram um requerimento com a mesma finalidade, que foi aprovado na sessão dessa terça-feira (24).