Reajuste

Com votação decisiva da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), a Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (17) um requerimento que pedia a realização de uma audiência pública, no dia 29 de abril, para debater o dissídio dos servidores da Prefeitura.

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A favor

Dos 19 vereadores, oito votaram a favor do requerimento: Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (PL), Nunes Coelho (Republicanos), Talita (PSB) e Vivi da Rádio (Republicanos) - Diego, Carbonne, Isaac e Talita eram os autores do pedido.