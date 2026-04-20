A imagem de um socorrista do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência_ ao reconhecer o próprio filho morto em um acidente viralizou nas redes sociais neste fim de semana. Na foto, o técnico de enfermagem Silvio Silva aparece ajoelhado ao lado do corpo do jovem, sendo amparado por um colega durante o atendimento.
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O caso ocorreu na rodovia BR-376, em Mauá da Serra, na madrugada de sábado (18). A vítima, Natan Pereira da Silva, de 24 anos, dirigia um carro que capotou no km 290 da via.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo, um Volkswagen Gol com cinco ocupantes, saiu da pista e capotou. Com o impacto, todos foram arremessados para fora do automóvel, sendo lançados em diferentes sentidos da rodovia.
Equipes de resgate foram acionadas, incluindo profissionais do Samu, do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência, do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pelo trecho. Silvio Silva integrava uma das equipes e, ao chegar ao local, reconheceu o filho já sem vida.
Natan ainda recebeu atendimento inicial, mas não resistiu aos ferimentos. As outras quatro vítimas foram socorridas em estado grave. Segundo a PRF, uma delas foi atropelada por dois veículos após o acidente e sofreu lesões graves, com risco de amputação.
O jovem foi sepultado na manhã de domingo (19), no cemitério municipal da cidade.