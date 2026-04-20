A imagem de um socorrista do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência_ ao reconhecer o próprio filho morto em um acidente viralizou nas redes sociais neste fim de semana. Na foto, o técnico de enfermagem Silvio Silva aparece ajoelhado ao lado do corpo do jovem, sendo amparado por um colega durante o atendimento.

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O caso ocorreu na rodovia BR-376, em Mauá da Serra, na madrugada de sábado (18). A vítima, Natan Pereira da Silva, de 24 anos, dirigia um carro que capotou no km 290 da via.