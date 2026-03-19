Um decreto editado pelo prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), abriu brecha para que o município deixe de aplicar, pelo segundo ano consecutivo, a revisão geral de salários dos servidores - a data-base do funcionalismo é no mês de maio.

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Publicado em uma edição extraordinária do diário oficial na quarta-feira (18), o decreto "dispõe sobre a adoção de medidas de ajuste fiscal no âmbito da administração pública do município de Taubaté".