Audiência

Após votar pela rejeição de um pedido da oposição para realizar uma audiência pública para debater o dissídio dos servidores da Prefeitura de Taubaté, a base aliada ao governo Sérgio Victor (Novo) protocolou um requerimento com o mesmo objeto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Horários

O requerimento da oposição foi rejeitado em plenário às 16h39 dessa terça-feira (17), segundo o registro de votação da Câmara. À noite, às 20h09, foi protocolado um requerimento da base aliada para pedir a realização da audiência.