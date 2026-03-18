Audiência
Após votar pela rejeição de um pedido da oposição para realizar uma audiência pública para debater o dissídio dos servidores da Prefeitura de Taubaté, a base aliada ao governo Sérgio Victor (Novo) protocolou um requerimento com o mesmo objeto.
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Horários
O requerimento da oposição foi rejeitado em plenário às 16h39 dessa terça-feira (17), segundo o registro de votação da Câmara. À noite, às 20h09, foi protocolado um requerimento da base aliada para pedir a realização da audiência.
Aprovado
Como o requerimento da bancada governista tem nove assinaturas (o que representa mais do que um terço dos 19 vereadores), será considerado aprovado automaticamente assim que for lido na sessão ordinária da próxima terça-feira (24).
Controle
Pelo Regimento Interno, a audiência pública é presidida pelo primeiro subscritor do requerimento. Então, ao rejeitar o pedido da oposição e aprovar a própria solicitação, caberá à bancada governista comandar o debate.
A favor
Na sessão ordinária de terça-feira, oito vereadores votaram a favor do requerimento da oposição: Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (PL), Nunes Coelho (Republicanos), Talita (PSB) e Vivi da Rádio (Republicanos) - Diego, Carbonne, Isaac e Talita eram os autores do pedido, sendo Isaac o primeiro subscritor.
Contra
Nove vereadores votaram contra o requerimento da oposição: Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Boanerge dos Santos (União), Dentinho (PP), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo), Bobi (PRD) e Zelinda Pastora (PRD).
Sem voto
Edson Oliveira (PSD) não estava na sessão. Presidente da Câmara, Richardson da Padaria (União) também não votou.
Assinaturas
O requerimento da bancada governista, apresentado na noite de terça-feira, tem assinatura de Alberto Barreto, Ariel Katz, Bilili de Angelis, Boanerge dos Santos, Dentinho, Nicola Neto, Richardson da Padaria, Bobi e Zelinda.
Sem data
O requerimento da oposição, que foi rejeitado em plenário, previa a data de 29 de abril para a realização da audiência. Já o requerimento da bancada governista não cita data para o evento.
Insegurança
No requerimento apresentado na noite de terça-feira, a base governista alegou que "a ausência de definição quanto ao reajuste anual — até o momento não formalizado pela Prefeitura Municipal de Taubaté — tem gerado insegurança no funcionalismo e comprometido o poder de compra dos servidores diante da inflação e do aumento do custo de vida".