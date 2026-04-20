Uma cerimônia de casamento terminou em confusão após uma mulher invadir o evento, agredir a noiva e jogar tinta preta sobre o vestido. O caso causou pânico entre os convidados e interrompeu a celebração.

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O episódio envolveu a noiva Gemma Monk, de 35 anos, e ocorreu durante a cerimônia organizada no Reino Unido. Segundo relatos de convidados, tudo transcorria normalmente até a chegada inesperada da cunhada, identificada como Antonia Eastwood, de 49 anos, que não havia sido convidada.