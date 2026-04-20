Uma cerimônia de casamento terminou em confusão após uma mulher invadir o evento, agredir a noiva e jogar tinta preta sobre o vestido. O caso causou pânico entre os convidados e interrompeu a celebração.
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O episódio envolveu a noiva Gemma Monk, de 35 anos, e ocorreu durante a cerimônia organizada no Reino Unido. Segundo relatos de convidados, tudo transcorria normalmente até a chegada inesperada da cunhada, identificada como Antonia Eastwood, de 49 anos, que não havia sido convidada.
Testemunhas afirmam que a mulher chegou alterada, iniciou uma discussão e partiu para agressão física contra a noiva. Durante o tumulto, ela lançou tinta escura sobre o vestido branco, danificando completamente a peça. Pessoas presentes precisaram intervir para conter a agressora, enquanto a vítima recebeu atendimento de familiares e amigos.
De acordo com informações divulgadas pela imprensa internacional, a agressora havia sido impedida de participar do casamento por conta de desentendimentos antigos com a noiva. A rivalidade teria começado após uma acusação envolvendo um episódio em outra cerimônia familiar.
Apesar do ataque, a noiva conseguiu se recompor e decidiu seguir com o evento. Após se trocar, ela retornou à cerimônia e oficializou o casamento cerca de duas horas depois. Em declaração à imprensa, afirmou que não permitiria que a situação impedisse a realização do momento planejado.
O caso teve desdobramentos na Justiça. A agressora foi condenada a uma pena de prisão com cumprimento suspenso, além da obrigação de prestar serviços comunitários.