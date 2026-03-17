Atenções voltadas para o Vale do Paraíba.

A Polícia Civil pediu à Justiça, nesta terça-feira (17), a prisão preventiva do tenente-coronel da PM Geraldo Leite Rosa Neto, investigado pela morte da esposa, a policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos.

O caso pode ter desdobramentos em São José dos Campos, onde o oficial mantém residência e para onde foi após a morte da mulher. O tenente-coronel é nascido em Taubaté, onde também tem um endereço registrado.