O soldado da Polícia Militar Luigi Romano Angerami, de 22 anos, está internado em estado grave após o capotamento de uma viatura em Taubaté registrado na noite de segunda-feira (16). Ele estava na equipe da Força Tática que se envolveu no acidente com um Fiat Argo e foi socorrido ao Hospital Regional. No acidente, o cabo Fábio Vaz dos Santos perdeu a vida.

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