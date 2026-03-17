O soldado da Polícia Militar Luigi Romano Angerami, de 22 anos, está internado em estado grave após o capotamento de uma viatura em Taubaté registrado na noite de segunda-feira (16). Ele estava na equipe da Força Tática que se envolveu no acidente com um Fiat Argo e foi socorrido ao Hospital Regional. No acidente, o cabo Fábio Vaz dos Santos perdeu a vida.
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Luigi estava na viatura ao lado do cabo e do 1º tenente Alef Augusto Santos de Moura, que sofreu escoriações leves. Segundo as informações já divulgadas pela polícia, o caso aconteceu na rua José Carlos Marcondes e mobilizou equipes de resgate, perícia e atendimento hospitalar.
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Capotamento de viatura em Taubaté: quem é Luigi Romano Angerami
Luigi tem 22 anos e é soldado da PM. O irmão dele, Luca Romano Angerami, de 21 anos, também era policial militar, e morreu de forma violenta. O caso de Luca teve grande repercussão em 2024, depois que ele desapareceu no Guarujá e foi encontrado morto dias depois, enterrado em uma cova em uma comunidade da cidade.
De acordo com as informações apresentadas pela Polícia Civil na época, Luca teria sido torturado e morto após passar pelo chamado “tribunal do crime”. O corpo foi localizado na comunidade Vila Baiana, em Guarujá, após investigações conduzidas pela Delegacia Seccional de Santos.
Naquele caso, a polícia informou que o soldado havia sido visto pela última vez em 14 de abril de 2024, perto de um ponto de tráfico de drogas. Durante as buscas, os agentes localizaram 12 corpos e prenderam nove suspeitos de envolvimento no crime, segundo o balanço divulgado à época.
O que se sabe sobre o estado de saúde de Luigi
Luigi foi socorrido em estado grave ao Hospital Regional de Taubaté. Em atualização, por meio de nota, a PM disse que o soldado permanecia internado e estabilizado, sem detalhar novos boletins médicos.
O caso gerou forte comoção dentro da corporação, principalmente porque a equipe estava em serviço no momento da ocorrência. Luigi integrava a mesma viatura da Força Tática envolvida no acidente que vitimou o cabo Vaz.
O que se sabe sobre o capotamento de viatura em Taubaté
O capotamento de viatura em Taubaté aconteceu durante uma ocorrência atendida por policiais militares. Segundo o boletim de ocorrência já divulgado, a viatura teria sido atingida por um Fiat Argo, o que provocou o capotamento e lançou parte dos ocupantes para fora do veículo.
No caso, o cabo Fábio Vaz dos Santos morreu após ser socorrido. Já Luigi foi encaminhado ao hospital, enquanto o tenente Alef teve ferimentos leves. A investigação segue para esclarecer a dinâmica completa da colisão.