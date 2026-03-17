O cabo da Polícia Militar identificado como Vaz morreu em acidente com viatura da PM em Taubaté, na noite de segunda-feira (16). Ele era um dos policiais mais antigos da Força Tática do 5º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) e estava prestes a encerrar uma trajetória de quase três décadas na corporação.
Segundo informações apuradas pela reportagem, ele ingressou na Polícia Militar em 1997 e planejava pedir ida para a reserva em outubro deste ano.
Conhecido entre os colegas como Cabo Vaz, o policial construiu uma longa carreira na Polícia Militar e se tornou uma referência entre integrantes da Força Tática em Taubaté. A experiência acumulada ao longo dos anos fazia dele um dos nomes mais antigos da equipe no 5º BPM/I.
A morte do policial causou forte comoção entre companheiros de farda, amigos e familiares. O acidente aconteceu durante uma ocorrência na noite de segunda-feira (16), quando a viatura em que ele estava capotou após uma colisão no bairro Parque Ipanema.
A corregedoria da Polícia Militar está em Taubaté, onde acompanha as investigações do acidente.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, durante a longa carreira, Vaz viveu a rotina operacional da corporação e chegou ao momento final da vida profissional sendo reconhecido como um policial experiente dentro da Força Tática.
Acidente com viatura
O acidente que causou a morte do PM ocorreu quando a equipe policial fazia acompanhamento tático de uma motocicleta, quando houve a colisão com um Fiat Argo no cruzamento da rua José Carlos Marcondes, no Parque Ipanema.
Com o impacto, a viatura perdeu o controle e capotou. Dois policiais ficaram feridos e foram socorridos em estado grave ao Hospital Regional de Taubaté. Vaz passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.
A morte do cabo atinge diretamente uma unidade tradicional da Polícia Militar na região. O 5º BPM/I tem papel histórico na segurança pública do Vale do Paraíba, e Vaz era um dos nomes mais experientes da Força Tática local.