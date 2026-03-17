Fissuras detectadas na estrutura de concreto da Ponte Estaiada Juana Blanco (Arco da Inovação), em São José dos Campos, provocaram a interdição do equipamento para manutenção.
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Segundo José Turano, secretário de Gestão de Obras, o que será feito na ponte é um “reparo de patologia”, que ocorre em todas as estruturas de concreto, em razão de o concreto ser um material que fissura. As fissuras aparecem com a variação de temperatura.
“Essas fissuras foram identificadas na câmara que tem lá em cima do arco, a 100 metros de altura, e essas fissuras não haviam [sido] identificadas e foram comunicadas à construtora, dentro do prazo de garantia. Nesse prazo, a construtora já veio aqui analisar, fez um cronograma, apresentou o método de trabalho e hoje está executando”, disse Turano em vídeo enviado a OVALE.
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A ponte foi totalmente interditada às 6h de segunda-feira (16) para serviços de manutenção e inspeção estrutural, com previsão de duração de até dez dias. A interdição provocou retenções e congestionamento no trânsito, piorando no horário de pico.
Na primeira etapa da manutenção, segundo a Prefeitura, equipes realizam serviços de conservação do concreto, limpeza e verificação do sistema de drenagem. A administração municipal disse que essa fase não gera custos ao município, pois está coberta pela garantia da obra executada pela construtora responsável.
Na sequência, uma empresa especializada será responsável pela inspeção técnica dos cabos de sustentação da ponte. O trabalho será realizado com técnicas de acesso por rapel, devido à altura da estrutura, que chega a cerca de 100 metros. Engenheiros e profissionais certificados em atividades em altura participam da operação, que pode ser alterada pelas chuvas.
Chuvas podem atrapalhar obra
“A chuva pode atrapalhar o andamento dessa obra, porque é um produto que tem que ser aplicado no seco, sem água. E também porque o acesso lá em cima é tudo no rapel. O rapel com chuva e vento é perigoso, então são paralisadas as operações. A chuva com vento forte, com certeza, pode alterar o prazo previamente definido de execução desse reparo”, disse Turano.
Segundo ele, por ser uma obra estaiada, a ponte é feita de maneira que o arco, ao ser construído, vai disparando os estais, que são os cabos amarelos que estão “perdendo um pouco a cor”, mas eram amarelos originalmente. “Eles vão segurando a parte da ponte onde vai o carro”, explicou o secretário.
“É um sistema muito bonito, dá uma beleza plástica, muito boa e outra, aqui pelo espaço que nós tínhamos, o melhor projeto que foi executado foi esse. E hoje, mais do que nunca, foi constatado que São José precisa dessa obra e vai precisar ainda mais, porque São José não para de crescer”, afirmou Turano.
Interdição da ponte
Com o fechamento das alças de acesso à ponte, todo o fluxo de veículos passou a ser desviado para a passagem por baixo da estrutura, o que aumentou significativamente o volume de carros no entorno e provocou o efeito cascata nas avenidas próximas.
De acordo com a Prefeitura de São José dos Campos, a intervenção faz parte de uma revisão estrutural prevista no projeto da ponte, inaugurada em abril de 2020, e tem como objetivo garantir a segurança e a conservação da estrutura.
Durante o período de obras, agentes de trânsito seguem orientando motoristas no local. A recomendação é que os condutores busquem rotas alternativas e planejem os deslocamentos, já que a interdição deve continuar provocando impactos no trânsito da cidade nos próximos dias.