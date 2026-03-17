Fissuras detectadas na estrutura de concreto da Ponte Estaiada Juana Blanco (Arco da Inovação), em São José dos Campos, provocaram a interdição do equipamento para manutenção.

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Segundo José Turano, secretário de Gestão de Obras, o que será feito na ponte é um “reparo de patologia”, que ocorre em todas as estruturas de concreto, em razão de o concreto ser um material que fissura. As fissuras aparecem com a variação de temperatura.