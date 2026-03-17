Um adolescente de 15 anos foi apreendido em flagrante na noite de segunda-feira (16) após a morte de um homem de 58 anos nas proximidades da escola, Antônio Palma Sobrinho, na rua Ângelo Scarpel, no Parque Novo Horizonte, em São José dos Campos.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como ato infracional análogo ao crime de homicídio consumado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Francisco Lopes de Assis, de 58 anos.