A interdição do Arco da Inovação para vistoria e manutenção, desde as 6h da manhã desta segunda-feira, produziu um experimento urbano involuntário — e revelador. Em apenas 15 minutos de fechamento, os reflexos no trânsito já eram visíveis. Filas maiores, deslocamentos mais lentos e um sistema viário sentindo imediatamente a ausência de uma de suas principais estruturas.

Esse episódio nos convida a uma reflexão importante. Durante muito tempo, houve quem afirmasse que o Arco da Inovação não servia para nada ou que teria piorado o trânsito. Bastou uma manhã sem ele para que a realidade se impusesse: quando uma infraestrutura estratégica deixa de funcionar, a cidade percebe rapidamente sua importância.

A mobilidade urbana é um dos maiores desafios das cidades contemporâneas. Congestionamentos crônicos, crescimento contínuo da frota de veículos, transporte público que ainda precisa avançar em qualidade e integração entre modais são problemas que se repetem em praticamente todos os centros urbanos do país.