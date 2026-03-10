Convocação
Com votação decisiva da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), a Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (10), pela segunda semana consecutiva, a convocação do secretário de Educação, Hélcio Carvalho dos Santos, "para prestar esclarecimentos sobre a insuficiência de assistentes de desenvolvimento infantil e de assistente de apoio inclusivo nas escolas da rede municipal de ensino".
A favor
Dos 19 vereadores, apenas três votaram a favor do requerimento: Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade) e Isaac do Carmo (PT), - Carbonne era o autor do pedido.
Contra
Outros 12 vereadores votaram contra o requerimento: Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Boanerge dos Santos (União), Jessé Silva (Podemos), Dentinho (PP), Edson Oliveira (PSD), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo), Nunes Coelho (Republicanos), Bobi (PRD) e Zelinda Pastora (PRD).
Sem voto
Talita (PSB) não estava na sessão. Moises Pirulito (PL) e Vivi da Rádio (Republicanos) não votaram. Presidente da Câmara, Richardson da Padaria (União) também não votou.
Funcabes
Na semana retrasada, a Câmara já havia aprovado a convocação de outras três pessoas para falar sobre o tema: do secretário municipal de Administração, Matheus Prado; da secretária adjunta de Educação, Elisa Manoel, que atuou como vereadora entre 2021 e 2024 com o nome de Elisa Representa Taubaté; e da diretora-presidente da Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté), Lucilei Lopes Bonato. Eles serão ouvidos na próxima quinta-feira (12), a partir das 18h.
Déficit
Devido a problemas no processo seletivo promovido pela Funcabes, a rede municipal de ensino está com um déficit de 763 funcionários. Para tentar resolver o problema, a Prefeitura autorizou a Funcabes a aumentar os salários em até 22%.