Convocação

Com votação decisiva da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), a Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (10), pela segunda semana consecutiva, a convocação do secretário de Educação, Hélcio Carvalho dos Santos, "para prestar esclarecimentos sobre a insuficiência de assistentes de desenvolvimento infantil e de assistente de apoio inclusivo nas escolas da rede municipal de ensino".

A favor

Dos 19 vereadores, apenas três votaram a favor do requerimento: Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade) e Isaac do Carmo (PT), - Carbonne era o autor do pedido.