Um funcionário do Supermercado Shibata, em Caçapava, foi preso em flagrante ao furtar uma peça de coração de alcatra. A prisão ocorreu no sábado (7), com acionamento da polícia após monitoramento da empresa ao perceber perdas constantes no inventário.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe notou o sumiço recorrente de peças há cerca de duas semanas. Após descartarem furtos cometidos por clientes, passaram a monitorar a área interna do açougue quando observaram o comportamento suspeito do colaborador.

