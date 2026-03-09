Um funcionário do Supermercado Shibata, em Caçapava, foi preso em flagrante ao furtar uma peça de coração de alcatra. A prisão ocorreu no sábado (7), com acionamento da polícia após monitoramento da empresa ao perceber perdas constantes no inventário.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe notou o sumiço recorrente de peças há cerca de duas semanas. Após descartarem furtos cometidos por clientes, passaram a monitorar a área interna do açougue quando observaram o comportamento suspeito do colaborador.
Ele, por volta das 16h, entrou na câmara de resfriados para separar e pesar uma peça de carne, colocou o produto em uma sacola plástica e escondeu novamente na câmara. Às 16h55 ele retornou ao local para retirar a sacola.
A abordagem foi realizada após o funcionário registrar sua saída e passar pelos caixas sem efetuar o pagamento. Ele confessou o crime e admitiu que não era a primeira vez que realizava a prática.
Com ele, foi apreendida uma peça de coração de alcatra de 2,8 kg, avaliada em R$ 181,09. Ele foi preso em flagrante pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (Art. 155, § 4º, II do Código Penal) e permanece à disposição da Justiça.