Uma testemunha afirmou à Polícia Civil que o tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Leite Rosa Neto declarou que a esposa, a soldado Gisele Alves Santana, “não vai sobreviver” após ela ser encontrada baleada na cabeça dentro do apartamento onde moravam. A fala teria sido feita enquanto socorristas ainda tentavam salvar a policial, que apresentava sinais de vida.

O caso ocorreu em 18 de fevereiro, em um apartamento na região do Brás, no centro de São Paulo. Gisele, de 32 anos, foi encontrada ferida dentro do imóvel e levada em estado gravíssimo ao Hospital das Clínicas, onde morreu horas depois.