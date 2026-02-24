Convocações

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (24), por unanimidade, a convocação do secretário municipal de Administração, Matheus Prado; da secretária adjunta de Educação, Elisa Manoel, que atuou como vereadora entre 2021 e 2024 com o nome de Elisa Representa Taubaté; e da diretora-presidente da Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté), Lucilei Lopes Bonato.

Convênio

No requerimento de convocação, o vereador Diego Fonseca (PL), que faz oposição ao governo do prefeito Sérgio Victor (Novo), citou o novo convênio entre Prefeitura e Funcabes, relacionado às creches e ao ensino integral do fundamental, que irá custar R$ 124,2 milhões a cada 12 meses.