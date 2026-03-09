Vídeos de uma câmera de segurança mostram os últimos momentos de vida de Daniel Moura de Sousa, de 26 anos, que acabou sendo assassinado minutos depois em São José dos Campos.
As imagens registram as agressões sofridas pelo jovem, encontrado morto em uma área de mata no Jardim Santa Inês 1, na zona leste, no dia 2 de março.
A Polícia Civil já identificou cinco pessoas suspeitas de participação nas agressões. Segundo a investigação, eles admitiram ter participado do espancamento, mas afirmaram que não tinham intenção de matar Daniel. Como não houve flagrante, nenhum deles foi preso até o momento.
“As investigações continuam”, afirmou o delegado Neimar Camargo Mendes, da Delegacia de Homicídios.
Plano para furtar fios terminou em confusão
De acordo com a apuração policial, Daniel saiu de uma festa de aniversário da esposa acompanhado de dois amigos, identificados como Michael e Eduardo.
O grupo teria seguido até uma empresa na zona leste da cidade com a intenção de furtar fios de cobre. A ação, segundo a investigação, teria sido combinada com Heberson, funcionário da empresa.
Ao chegar ao local, o carro onde estavam foi estacionado próximo a um caminhão carregado com cerveja.
O dono do caminhão desconfiou que o grupo poderia estar planejando roubar a carga, o que deu início a uma discussão.
Disparo e agressões
Durante o desentendimento, ainda segundo a polícia, Daniel teria sacado uma arma de fogo e efetuado um disparo contra o portão da casa do dono do caminhão.
A situação provocou uma nova discussão e, em seguida, várias pessoas passaram a agredir Daniel.
Os amigos que estavam com ele afirmaram que também foram atacados, mas conseguiram fugir.
Corpo foi encontrado em área de mata
O corpo de Daniel foi localizado na noite do mesmo dia em um terreno baldio, atrás de um muro na rua Doutor Domingos de Macedo Custódio, no Jardim Santa Inês 1.
Ele havia saído de casa após participar do aniversário da companheira e não retornou mais.
Familiares iniciaram buscas pela região. Durante as tentativas de contato, Daniel chegou a atender uma ligação da esposa e disse apenas que estava “no Santa Inês”, antes de a chamada ser interrompida.
Sobrevivente conseguiu escapar
Michael, um dos homens que estava com Daniel, relatou à polícia que foi atingido com uma garrafa de whisky na cabeça, além de sofrer socos, chutes e golpes com pedaços de madeira.
Ele conseguiu fugir pulando muros e atravessando a Via Dutra, sendo socorrido por policiais da Força Tática e levado ao Hospital Municipal de São José dos Campos.
Quem era Daniel
Morador da zona norte de São José, Daniel Moura de Sousa trabalhava como autônomo e vivia em união estável há cerca de seis anos.
Familiares e amigos o descrevem como “trabalhador e homem de família”.