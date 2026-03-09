Vídeos de uma câmera de segurança mostram os últimos momentos de vida de Daniel Moura de Sousa, de 26 anos, que acabou sendo assassinado minutos depois em São José dos Campos.

As imagens registram as agressões sofridas pelo jovem, encontrado morto em uma área de mata no Jardim Santa Inês 1, na zona leste, no dia 2 de março.